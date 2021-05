PSG : Une bonne vieille bataille Paris-Bayern au mercato

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain technique et « box to box », le PSG apprécie beaucoup les qualités de Georginio Wijnaldum.

Pour ne rien gâcher, l’international néerlandais de Liverpool arrive en fin de contrat au 30 juin et sera donc disponible pour zéro euro cet été. Une situation qui a longtemps mis l’eau à la bouche du FC Barcelone et plus précisément de son entraîneur Ronald Koeman. Le départ du Néerlandais a totalement rebattu les cartes et le Barça ne fait plus, désormais, de Wijnaldum sa priorité. Une aubaine pour le PSG, bien décidé à bondir sur l’occasion, comme le soulignait jeudi le quotidien L’Equipe. Mais à en croire les informations de Sport 1, le Bayern Munich a également jeté son dévolu sur Georginio Wijnaldum. Le média affirme que le Bayern Munich a récemment contacté l’entourage du milieu de terrain de Liverpool afin de témoigner de son intérêt et de se renseigner sur les prétentions salariales du joueur. Les discussions vont bon train et une arrivée de Wijnaldum au Bayern Munich ne serait pas impossible, bien au contraire.

Dans ce secteur de jeu, le champion d’Allemagne dispose déjà de Goretzka et de Kimmich. Mais cette saison a démontré qu’en cas de blessure de l’un des deux internationaux allemands, les solutions manquaient et c’est précisément pour cela que le Bayern fonce sur Wijnaldum. Cette arrivée pourrait, par ailleurs, précipiter le départ de Corentin Tolisso, blessé tout au long de cette saison et qui se retrouverait potentiellement quatrième dans la hiérarchie des milieux de terrain du Bayern Munich. Du côté du Paris Saint-Germain, une éventuelle signature de Georginio Wijnaldum au Bayern Munich sonnerait comme un premier coup dur dans ce mercato estival. Et pour cause, le milieu de Liverpool cochait toutes les cases que ce soit au niveau de ses qualités, de son expérience mais également d’un point de vue économique. A ce poste de milieu relayeur, les noms de Paul Pogba ou encore d’Eduardo Camavinga ont également circulé pour le PSG. Mais assurément, il faudra casser sa tirelire pour recruter l’un des internationaux tricolores, ce qui n’était pas le cas avec un Wijnaldum gratuit…