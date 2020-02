PSG : Une bombe signée Messi dans le dossier Neymar !

Dans : PSG.

Quelques heures seulement après la déclaration de Neymar à l’encontre du Paris Saint-Germain au sujet de la gestion de sa blessure, voilà que l’on reparle du Brésilien à Barcelone. Et c'est Lionel Messi qui s'y colle.

Mais cette fois, ce ne sont pas les médias catalans qui sont les responsables des nouvelles rumeurs d’un transfert de Neymar au FC Barcelone. En effet, c’est Lionel Messi en personne qui a décidé de commenter l’avenir de la star du Paris Saint-Germain. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, la Pulga s’est exprimé comme rarement sur Neymar, son ancien compère d’attaque au FC Barcelone. Pour l’international argentin, clairement orphelin de Neymar depuis le départ à Paris de ce dernier, il est absolument évident que l’international auriverde n’a qu’une envie : revenir à Barcelone !

« Je l’ai dit plusieurs fois, au niveau sportif, Ney est l’un des meilleurs au monde et j’adorerais qu’il revienne. C’était une personne très heureuse, il était toujours heureux, il s’amusait aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Cela apporte une joie différente au vestiaire. Il a vraiment hâte de revenir, il a toujours montré qu’il était désolé. Il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d’arriver. Il est normal que les gens le voient de cette façon à cause de la façon dont il est parti, cela m’a aussi dérangé à l’époque, nous avons essayé de le convaincre de ne pas le faire. Mais au final, nous voulons tous gagner et avoir le meilleur. Nous et les supporters. Comme je l’ai déjà dit, il est l’un des meilleurs et il nous a beaucoup apporté sur le terrain. Mais il est compréhensible que les gens pensent comme ça, puisqu’il est parti d’une manière qu’ils n’ont pas appréciée » a indiqué Lionel Messi, indiquant clairement que l’envie profonde de Neymar était de quitter le PSG pour Barcelone. Des déclarations que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’apprécieront pas, au moment où une éventuelle prolongation de Neymar à Paris était évoquée…