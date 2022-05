PSG : Une arrivée surprise made in Leonardo pour cet été ?

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Après un cru 2021 peuplé de grands noms, le Paris Saint-Germain va-t-il se tourner vers des joueurs moins huppés pour constituer son mercato cet été ? C'est une possibilité. Le Brésilien Ederson, lui, fait en tout cas partie des pistes explorées par le directeur sportif Leonardo.

Quand on évoque le nom d'Ederson aux fans de ballon rond, on pense spontanément au malheureux gardien de but de Manchester City, éliminé hier mercredi en demi-finale de la Ligue des champions. Mais il s'agit également du milieu de terrain de Salernitana, club de Serie A italienne. L'écurie située au sud de Naples jouera une partie de son maintien ce jeudi. À l'issue de la saison, elle pourrait déjà perdre son Brésilien de 22 ans, recruté le 30 janvier dernier. Le PSG est sur les rangs.

Trois mois de haute volée avant le grand départ ?

🇧🇷 Éderson entre todos da Salernitana desde que estreou:



🥇 1º em interceptações (9)

🥈 2º em desarmes (21)

🥈 2º em dribles (8)

🥉 3º em faltas sofridas (24)

🥉 3º em finalizações (15)

🥉 3º em passes certos (239)



E ainda 2 gols e 1 assistência em 12 jogos.



Fundamental! pic.twitter.com/7kPs1JuWMG — Footstats I2A (@Footstats) May 2, 2022

Entamer une carrière en Europe n'est pas toujours chose aisée pour un joueur sud-américain. Force est de constater que l'adaptation d'Ederson a été plus que rapide. En trois mois, l'ancien joueur de Cruzeiro, des Corinthians et de Fortaleza a brillé en Italie. En 12 matches, il a marqué deux fois, délivré une passe décisive. Mais a surtout a rayonné au sein du milieu de terrain de Salernitana. Et son apport n'est certainement pas étranger au renouveau du club d'un certain Franck Ribéry, qui a pris 10 points en 4 matches alors qu'il en comptait... 16 après 30 journées.

Selon la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain fait partie des nombreux prétendants d'Ederson. Son président espère récupérer entre 30 et 35 millions d'euros en cas de vente cet été, alors qu'il en a déboursé 6,5 en janvier pour le faire quitter le Brésil. Leonardo, le directeur sportif parisien, pourrait flairer la bonne affaire et densifier le milieu de terrain du club de la capitale avec un joueur prometteur et raisonnable financièrement parlant. À suivre de près.