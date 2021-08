PSG : Une annonce choc de Mbappé ce vendredi soir ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La presse espagnole voit Kylian Mbappé prendre la parole après le match face à Brest, histoire de faire le point sur son avenir alors que la situation devient tendue. C’est en tout cas le souhait le plus cher du Real Madrid.

Kylian Mbappé reste totalement muet au sujet de son avenir. A désormais un an de la fin de son contrat, le Real Madrid ne devrait pas tenter de l’acheter dans les prochains jours, sauf si une ouverture se présente. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi compte bien le garder coûte que coûte au PSG, et profiter de sa dernière année de contrat pour le convaincre que le meilleur pour sa carrière, c’est de continuer à évoluer pour encore de longues années sous les couleurs parisiennes. Ce bras de fer à distance se fait pour le moment dans le respect mutuel entre le dirigeant qatari et son homologue du Real Madrid, Florentino Pérez. Mais la presse espagnole en est certaine, il suffirait d’une étincelle pour voir la Maison Blanche foncer sur la possibilité de recruter Kylian Mbappé.

Et l’élément déclencheur pourrait tout simplement intervenir ce vendredi soir. La Cadena Ser explique ainsi que Kylian Mbappé pourrait bien prendre la parole ce vendredi soir, dans la foulée du match face à Brest. Pour le moment, l’attaquant tricolore n’est pas passé une seule fois devant les micros depuis son retour de vacances. A moins qu’il annonce sa prolongation, ce qui semble impossible sachant qu’aucune négociation récente n’a eu lieu, parler devant les médias risque surtout de se retourner contre lui. Surtout que ses derniers discours à ce sujet évoquaient son envie de voir le PSG se renforcer et montrer ses ambitions, ce que le club de la capitale a fait avec son recrutement de premier rang.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Alors, à moins d’une prise de parole prévue à l’avance et millimétrée, les chances de voir Mbappé apparaitre au micro d’Amazon Prime sont minces, mais elles existent réellement selon la Cadena Ser. Pour la radio espagnole, les dirigeants madrilènes espèrent en tout cas que le buteur du PSG donnera le petit coup de pouce nécessaire à l’avancée des négociations autour de son transfert. Ce ferait une deuxième très bonne nouvelle dans la journée après une prolongation de contrat de Karim Benzema jusqu’en 2023. Mais ce serait un véritable suicide quand on connait la fermeté de Nasser Al-Khelaïfi à conserver son joueur, mais aussi l’accueil qui pourrait être houleux de la part du public parisien avec une telle annonce.