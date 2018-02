PSG : Une affaire Nemyar-Lucas, le PSG en rigole

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Commentant le départ de Lucas Moura à Tottenham, Neymar n'avait pas fait dans la langue de bois, la star brésilienne affirmant sans détour que selon lui le Paris Saint-Germain commettait une grosse erreur en laissant partir son compatriote en toute fin de mercato. Une déclaration qui a évidemment fait du bruit, la remise en cause de la stratégie du PSG par Neymar étant considérée par certains comme une vraie défiance.

Mais, évoquant ces propos cash de Neymar, Unaï Emery a préféré en sourire, dégonflant d'avance l'hypothèse d'un agacement de la star brésilienne suite au départ de Lucas chez les Spurs. « La réaction de Neymar est normale, ils sont amis avec Lucas, ils sont Brésiliens, ils ont joué ensemble avec la sélection. Je souhaite le meilleur à Lucas. Il n’avait pas l’opportunité d’être un protagoniste de l’équipe. Le mieux, c’était qu’il parte de Paris et Neymar le sait. C’est un bon choix de partir à Tottenham. Il sera un protagoniste de l’équipe, il pourra continuer à progresser et à grandir. Lucas a écrit une belle histoire personnelle pour aider le PSG à grandir et il va continuer sa progression là-bas », a expliqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui ne regrette pas son choix, malgré la déclaration de Neymar.