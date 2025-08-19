PSG ‍: Unai Emery vient sauver le mercato parisien

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain doit se débarrasser de Marco Asensio avant la fin de l'été puisqu'il ne s'entend plus avec Luis Enrique. Fenerbahçe a renoncé au transfert mais Aston Villa revient dans la course. Un transfert est souhaité par toutes les parties.

Si le Paris Saint-Germain doit vendre des joueurs comme chaque été, le cas de Marco Asensio est plus urgent que les autres. Mis à l'écart à Paris, l'ancien madrilène ne parle plus avec son entraîneur Luis Enrique. Les deux hommes sont en froid et quasiment irréconciliables désormais. Un transfert est obligatoire pour le milieu offensif mais les candidats ne se bousculent pas. Fenerbahçe était proche de boucler l'affaire mais les Turcs n'ont pas été en mesure de répondre aux exigences financières du PSG. La dernière chance des Parisiens se nomme Aston Villa qui pourrait accélérer sérieusement dans les 10 derniers jours du mercato.

Un contrat de 3 ans attend Asensio à Villa

Selon le site Birmingham World, le club anglais fait du recrutement d'Asensio sa priorité de la fin d'été. Les Villans viennent récemment de céder Jacob Ramsey à Newcastle et il leur faut un milieu offensif comme l'ancien joueur du Real Madrid. C'est d'autant plus logique que l'Espagnol avait été prêté à Aston Villa les 6 derniers mois avec un bilan très intéressant de 8 buts inscrits. Reste à conclure l'opération sur le plan financier.

There are reports that he has agreed a three-year dealhttps://t.co/NHU1Aq5MOW — Aston Villa News (@AVFC_News) August 18, 2025

L'idéal serait d'offrir un contrat de trois ans à Asensio, lui aussi impatient de reprendre la collaboration. Cependant, le PSG réclame toujours 20 millions d'euros pour céder son joueur. Un prix élevé pour Aston Villa qui pourrait demander un prêt avec option d'achat obligatoire à la place, de quoi décaler le paiement pour l'année suivante et ainsi débloquer une situation toujours plus complexe.