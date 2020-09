PSG : Un vieux briscard ou une pépite, dilemme en attaque

Dans : PSG.

La dernière ligne droite du mercato promet d’être mouvementée au PSG, qui doit notamment se renforcer dans le secteur offensif.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain a enregistré les départs d’Edinson Cavani et d’Eric-Maxim Choupo-Moting, tandis que Julian Draxler et Arnaud Kalimuendo ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante au mercato. Plus que jamais, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi doivent s’activer afin de recruter un avant-centre susceptible de devenir la doublure de Mauro Icardi cette saison. Mais pour l’heure, peu de noms ont filtré. Il faut dire que la direction parisienne n’a pas totalement ciblé le profil du futur attaquant, selon les informations glanées par France Football.

Le magazine dévoile que pour l’heure, Leonardo hésiterait clairement sur le profil du joueur à recruter afin de compenser les départs d’Edinson Cavani et d’Eric-Maxim Choupo-Moting : soit un jeune à fort potentiel, capable de s’installer à terme et de devenir un titulaire dans deux à trois ans, soit un trentenaire passé par de grands clubs et qui pourrait être libre ou abordable financièrement avec une indemnité de transfert assez basse. Pour ces deux profils, plusieurs options sont actuellement étudiées, mais les noms sont rares à filtrer dans la presse. En ce début de semaine, le nom de Luis Suarez a brièvement été murmuré du côté de Paris, mais le FC Barcelone est farouchement opposé au départ de l’international uruguayen dans la capitale française. Par ailleurs, le PSG est également très actif dans le dossier Dele Alli, polyvalent et capable de jouer dans une position de meneur de jeu. Mais difficile de considérer le joueur de Tottenham comme une solution offensive, son poste de formation étant milieu relayeur. Les prochains jours seront assurément décisifs dans le dossier de l’attaquant pour le Paris Saint-Germain…