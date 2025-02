PSG ‍: Un transfert explosif, Riolo et Carragher voient flou

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'attaquant qui cartonne en Premier League fait saliver le PSG, Liverpool et Arsenal. C'est le transfert de l'été qui devrait donc se jouer à des montants vertigineux.

L’éclosion d’Ousmane Dembélé au poste de numéro 9 n’empêche clairement pas le PSG de travailler sur la piste d’un grand buteur capable enfin de faire l’unanimité devant. Le club de la capitale estime en avoir besoin pour pouvoir être au niveau des meilleures équipes européennes, et l’ancien rennais a beau marcher sur l’eau en ce moment, il n’offre aucune garantie dans des matchs à couteau de pouvoir faire plier les défenses adverses. Résultat, il faut trouver un avant-centre de haut niveau, Luis Enrique n’ayant confiance ni en Randal Kolo-Muani, exilé à la Juventus, ni en Gonçalo Ramos, qui peut oublier le statut de titulaire dans les matchs majeurs. Grand suiveur du PSG, Daniel Riolo rêve de voir Nasser Al-Khelaïfi mettre le paquet pour faire signer Alexander Isak, qui brille avec Newcastle.

Des folies pour Isak, ils sont d'accord

« A la place du PSG, tu ne fais pas all-in sur Alexander Isak ? Le PSG pourrait très bien faire all-in. Est-ce qu'on peut échanger Ramos et Kolo Muani contre Isak ? On peut faire un package comme ça ? Tu mets Asensio aussi dans le package. Et allez, je te le mets Kang-In Lee aussi », a récemment livré le consultant de RMC, histoire de faire comprendre qu’il bazarderait tous les joueurs non titulaires pour faire signer le Suédois de Newcastle.

Mais l’Angleterre a d’autres plans pour Isak, pressenti pour quitter les Magpies cet été dans le cadre d’un transfert à quasiment 100 millions d’euros, l’ancien de la Real Sociedad n’ayant que 25 ans, et trois ans restant à son contrat. Arsenal et Liverpool le suivent de près, et les Reds ont un énorme avantage selon le consultant anglais Jamie Carragher. « On en parle à Arsenal, mais est-ce que ça parait vraiment réaliste ? Liverpool a réellement besoin d’un avant-centre et s’ils gagnent le championnat et que Isak se prépare à partir, il n’y a aucun doute qu’il choisira Liverpool, ça me parait logique. A moins qu’Arsenal se paye 150 millions d’euros pour l’avoir », a livré l’ancien défenseur de Reds, pour qui Liverpool est en position de force même si ce dossier pourrait monter à des niveaux très élevés et atteindre les 150 millions d’euros. De quoi en faire le troisième plus gros transfert de l’histoire du football, derrière Neymar et Mbappé ?