PSG : Un transfert à Paris, Pogba répond sans hésiter

Dans : PSG.

Régulièrement annoncé sur le départ, Paul Pogba intéresserait le Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival. Le contact serait déjà établi entre le club de la capitale et le milieu de Manchester United, emballé par ce possible transfert.

Lancé dans une véritable opération prolongations, Leonardo se démène pour assurer l’avenir de plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain. Le directeur sportif, après avoir bouclé le nouveau contrat d’Angel Di Maria, qui vient de signer jusqu’en 2022 plus une année supplémentaire en option, s’apprête à finaliser celui du latéral gauche Juan Bernat. Et espère en faire de même avec Julian Draxler, Neymar et bien sûr Kylian Mbappé. Aucun milieu récupérateur n’est donc concerné. Et pour cause, le PSG veut du changement dans ce secteur de jeu, d’où l’intérêt annoncé pour Paul Pogba.

D’après Foot Mercato, Leonardo aurait récemment pris contact avec l’agent du Français Mino Raiola, que l’on sait déterminé à éloigner son client de Manchester United. Les deux parties n’en sont pas encore au stade des négociations puisque le PSG aimerait d’abord se débarrasser d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye. Mais on apprend que ce possible transfert intéresse Pogba, tout comme l’entraîneur Mauricio Pochettino, en manque de créativité et de taille chez ses milieux de terrain. Reste à savoir ce qu’en pense Manchester United.

MU ne devrait pas retenir Pogba

Cette saison, Pogba avait retrouvé un bon niveau de jeu avant sa blessure musculaire le mois dernier, l’un de ses nombreux pépins physiques depuis son retour chez les Red Devils. Ces passages répétés à l’infirmerie pourraient inciter ses dirigeants à lui accorder un bon de sortie, d’autant que l’ancien joueur de la Juventus Turin, toujours convoité par la Vieille Dame, n’est plus un titulaire indiscutable pour son manager Ole Gunnar Solskjaer. Enfin, rappelons que Pogba arrive à un an de la fin de son contrat. De quoi envisager un gros coup à prix raisonnable pour le PSG.