PSG : Neymar et Mbappé doivent rester, le vestiaire a tranché

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à son succès contre le Barça, le Paris Saint-Germain rêve toujours de finir sur le toit de l’Europe. Avec Neymar et Kylian Mbappé !

En 2020, le club de la capitale française est passé tout proche de la gloire en finale de la C1. Sauf que l’équipe de Thomas Tuchel était tombée sur plus fort qu’elle avec le Bayern Munich. Cette saison, la donne pourrait être différente. Si le PSG de Mauricio Pochettino a montré quelques faiblesses depuis le début de l’année 2021, Paris fait quand même figure de favori pour la Champions, avec Manchester City ou le Bayern. Pour arriver jusqu’au bout, le PSG aura en tout cas besoin d’un grand Kylian Mbappé et d’un très grand Neymar. Deux stars que Leonardo veut impérativement sécuriser avant la fin de la saison. En fin de contrat en 2022, le Français et le Brésilien se dirigeraient d’ailleurs doucement mais sûrement vers une prolongation. Et ce n’est pas Marco Verratti qui dira le contraire, lui qui pense que Neymar et Mbappé vont rester de longues années au PSG.

Neymar et Mbappé « ont envie de rester au PSG »

« Avec Kylian, on se comprend très bien. Ça fait déjà trois ans qu’on joue ensemble, c’est un joueur magnifique. Quand on joue avec ce type de joueurs, comme Neymar, c’est toujours plus facile. J’adore jouer avec Ney et Kylian. Bien sûr que j’essaie de les convaincre de rester. C’est normal, on est plus fort avec eux dans l’équipe. C’est pour ça que parle toujours avec eux. Je ne vais pas tout vous dire, mais on parle beaucoup. Quand Ney a passé des moments plus difficiles, avec ses blessures et tout, on était vraiment très proches. Pareil pour Kylian. Je sens qu’ils ont envie de rester au PSG. Ils sont très bien ici pour moi, ils savent qu’ils font partie d’un grand club avec un grand projet. Je pense que c’est différent de gagner ici qu’ailleurs, car on a commencé un très grand projet pour réussir à remporter la Ligue des Champions, ça fait déjà une dizaine d’années, et on se rapproche de plus en plus des grandes équipes », a confié, sur RMC, le milieu italien, qui pense que Mbappé va donc mettre son rêve de jouer au Real Madrid de côté, pour le moment...