PSG : Un Titi fait saliver le Barça et l'OL

Dans : PSG.

Au fil des années, une véritable rivalité s’est créée entre le PSG et Barcelone, y compris sur le marché des jeunes joueurs au mercato.

Le dossier Xavi Simons, qui a quitté la Masia du FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, en est la parfaite illustration. Dans les mois à venir, le vice-champion d’Espagne en titre pourrait bien prendre sa revanche. Un an après s’être vaguement intéressé à Tanguy Kouassi sans parvenir à rafler la mise, le FC Barcelone s’attaque à un nouveau Titi du PSG. Selon les informations obtenues par Don Balon, Joan Laporta s’intéresse à Daniel Labila, avant-centre de 17 ans évoluant déjà avec les U19 du Paris Saint-Germain et qui est considéré comme une véritable promesse par les scouts des grands clubs européens. Sous contrat aspirant jusqu’au mois de juin, Daniel Labila n’a pas encore signé de contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain.

Leonardo travaille pourtant sur ce dossier depuis plusieurs semaines mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre le directeur sportif brésilien du PSG et l’entourage de l’avant-centre de 17 ans. Les prochaines semaines seront décisives d’autant plus que le FC Barcelone et le PSG ne sont pas les deux seuls clubs à vouloir faire signer Daniel Labila. En effet, le média espagnol dévoile que l’attaquant parisien a également la cote en Allemagne, en Italie… et en France, où l’AS Monaco ainsi que l’Olympique Lyonnais surveillent la situation avec attention. Le Borussia Dortmund, le Red Bull Leipzig et Villarreal sont également cités. Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, la tâche s’annonce rude et c’est un nouveau Titi qui pourrait faire ses valises après Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi la saison dernière ainsi que Soumaila Coulibaly qui sauf surprise va rejoindre le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Parfois critiqué pour sa gestion des jeunes, Leonardo sera très attendu sur ce dossier Labila.