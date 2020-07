PSG : Un tirage facile en C1, Icardi s'en est rendu compte

Dans : PSG.

Impossible d’espérer un tirage au sort cadeau en quart de finale de la Ligue des Champions. Et pourtant, pas de Barcelone, de Manchester City, de Real Madrid ou de Bayern Munich pour le PSG pour le grand rendez-vous du mois d’août.

Le club de la capitale a hérité de l’Atalanta, nouveau venu à ce niveau pour sa première participation. Et en cas de succès, ce sera l’Atlético Madrid ou le RB Leipzig en demi-finale. La tentation est grande d’envoyer directement le PSG pour sa première finale de Ligue des Champions. Sur le papier, ce serait presque logique. Mais cela ne marche pas comme ça et Mauro Icardi a tenu à le rappeler dans France Football. Même si l’Argentin souligne aussi que, dans la partie de tableau du PSG, personne n’a déjà remporté la Ligue des Champions. Autant dire que, au moins, le Paris SG ne sera pas désavantagé par son manque d’expérience.

« Je me suis en effet rendu compte le jour du tirage au sort que de notre côté il n'y avait pas d'équipe qui avait déjà remporté la Ligue des champions. Alors que de l'autre côté, il n'y a pratiquement que des anciens vainqueurs. Mais attention, car les équipes qui sont dans notre partie de tableau ont tous la même ambition que nous, c'est-à-dire remporter enfin ce titre et changer le cours de l'histoire. Ces dernières années, l'équipe a échoué en Ligue des champions et nous sommes tous très impliqués pour changer ça. L'objectif du club c'est d'atteindre la finale, et si Dieu le veut de pouvoir enfin lever ce trophée. On est désormais à trois matches de notre but et tous ensemble on va tout faire pour renverser l'histoire après les épisodes de Barcelone et de Manchester », a livré l’attaquant argentin, déjà bien imprégné du passif chargé du PSG en Ligue des Champions, même s’il n’était bien évidemment pas là lors des fiascos contre le Barça et MU.