PSG : Un taulier du vestiaire dézingue Tuchel

Loin d’être un titulaire indiscutable sous Thomas Tuchel au PSG, Leonardo Paredes a un autre statut depuis la prise de fonctions de Mauricio Pochettino.

Dans le système en 4-2-3-1 de l’entraîneur argentin, Leandro Paredes est un pion indispensable du PSG au même titre que Marco Verratti. Véritable taulier au sein du vestiaire parisien, celui qui est un intime de Neymar revit grâce à Mauricio Pochettino. Dans une interview accordée à TF1 ce dimanche, Leandro Paredes n’a pas caché que sa renaissance était la conséquence du changement d’entraîneur. Thomas Tuchel appréciera, d’autant plus que Leandro Paredes parle au nom du groupe du PSG.

« Avec Mauricio, beaucoup de choses ont changé. Avant, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas (avec Thomas Tuchel, ndlr). On avait tous besoin d'un changement sur le plan mental. Personnellement et collectivement, on travaille beaucoup plus qu'avant » a lancé Leandro Paredes, lequel a profité des micros tendus par Téléfoot afin d’évoquer son avenir. « Je me sens très bien dans ce club, et j'ai conscience de notre potentiel. Ce qui m'a fait rester, c'est la confiance de ma direction, de mes coéquipiers aussi. Ils m'ont appelé pour me demander de rester, ça m'a conforté dans ma décision ».

Plus que jamais Parisien, Leandro Paredes sera un joueur important de Mauricio Pochettino dans la dernière ligne droite de la saison. Et le PSG sera très attendu avec un titre de champion de France en grand danger et un match très attendu en Ligue des Champions face au Bayern Munich. « On n'a plus de marge d'erreur, on n'a plus le droit de perdre des points, a prévenu Paredes. Notre seule option, c'est la victoire car les autres équipes sont très bonnes. On n'a plus le choix, il faut l'emporter » a ajouté l’Argentin, déterminé à briller sous la houlette de Mauricio Pochettino au PSG.