PSG : Paredes, le départ qui se précise à Paris ?

Afin de combler le manque à gagner énorme engendré par la crise des droits télévisuels et la pandémie de Covid-19, le PSG souhaite vendre pour environ 40 ME cet hiver.

Plusieurs joueurs ont été placés par Leonardo sur la liste des indésirables. Sans surprise, Julian Draxler est en tête de cette liste en raison de sa situation contractuelle et de ses blessures à répétition. Mais il n’est pas le seul Parisien qui ne sera pas retenu en cas de proposition cet hiver. En effet, ce constat est également valable pour Idrissa Gueye et Leandro Paredes, bien que les deux hommes pourraient rendre de fiers services à Mauricio Pochettino au milieu de terrain. Si l’Argentin veut des renforts, il devra se résoudre à voir des joueurs partir en contrepartie. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, c’est clairement Leandro Paredes qui est le plus proche d’un départ.

Pour le journal italien aux pages roses, un triangle de chaises musicales est doucement en train de se mettre en place et pourrait se concrétiser d’ici la fin du mois de janvier. Si tout se goupille bien, Dele Alli pourrait signer au Paris Saint-Germain et serait remplacé par Christian Eriksen à Tottenham. Enfin, l’Inter Milan recruterait de son côté Leandro Paredes afin de combler le départ de l’international danois de 28 ans. Sur le papier, tout le monde serait gagnant, y compris les joueurs qui ne jouent pas ou peu dans leurs clubs actuels respectifs. Reste maintenant à voir si ce genre d’accord qui abouti rarement a cette fois une chance d’aller au bout. Nul doute que du côté de Paris, Mauricio Pochettino serait ravi de retrouver Dele Alli, un joueur ultra décisif chez les Spurs durant le mandat de l’entraîneur argentin avec plus de 50 buts et 50 passes décisives sous les ordres de Pochettino.