PSG : Un smiley relance la rumeur James Rodriguez !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas certains joueurs de son secteur offensif lors du mercato.

Le nom qui revient avec le plus d’insistance pour quitter le club est celui de Julian Draxler, auteur d’une saison bien décevante, et qui n’est pas parvenu à profiter des longues absences de Neymar et d’Edinson Cavani. Pour le remplacer, le club de la capitale pense à James Rodriguez. C’est tout du moins ce que la presse allemande affirmait il y a quelques semaines, alors que le joueur prêté au Bayern va revenir du côté du Real Madrid au mercato.

Et si pour l’heure, rien ne permettait de confirmer ce qui n’était qu’une rumeur, le Paris Saint-Germain a totalement relancé les bruits de couloir. Et pour cause, le club de la capitale a réagi, via son compte Facebook officiel, à une publication de James Rodriguez. Le Colombien, qui se montrait en pleine séance de musculation avec le message « Je reviens » a vu sa photo commenter par le champion de France en titre, qui s’est simplement contenté d’un smiley signifiant que le PSG applaudissait l’ancien joueur de l’AS Monaco. Un commentaire suspect qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir à l’approche du marché des transferts…