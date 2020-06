PSG : Un retour au Brésil et une amende, Neymar menacé

Dans : PSG.

Neymar est rentré en France sans encombre, plus d’une semaine avant la reprise des entraînements au Paris Saint-Germain.

En quittant sa luxueuse villa de Rio de Janeiro au Brésil, l’international auriverde a également laissé derrière lui une polémique ayant explosé en plein confinement en Amérique du Sud. En effet, le n°10 du PSG a été accusé d’homophobie après la divulgation d’une conversation privée dans laquelle Neymar insultait de « petit p... » l’ancien compagnon de sa mère, Nadine Goncalves. Depuis, Agripino Magalhães, un activiste LGBT, a porté plainte contre la star de Paris. La semaine dernière, il réclamait le retrait de son passeport pour éviter que celui-ci ne rentre en France.

L’affaire fait de nouveau la Une des médias au Brésil puisque ce mardi, UOL Esporte affirme que ce même Agripino Magalhães a demandé au parquet de Sao Paulo de faire revenir Neymar et de bloquer son jet privé jusqu’au paiement d’une amende pouvant atteindre 340.000 euros. Par ailleurs, le militant a indiqué qu’il avait reçu de nombreuses menaces de mort depuis sa plainte déposée contre Neymar, dont certaines proviennent de France selon ses représentants. Enfin, le média indique que la plainte de l’activiste en question accuse également Neymar, en tant que faiseur d'opinion, d'inciter à la violence contre les homosexuels dans un pays (le Brésil) où ils sont systématiquement victimes de délits. Autant dire que Neymar n’est pas sorti d’affaires avec cette polémique forcément gênante, à un moment où le joueur, plus fit et motivé que jamais, souhaitait se concentrer pleinement sur la fin de la saison et notamment sur le Final 8 de la Ligue des Champions avec le Paris SG.