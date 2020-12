PSG : Un rencard Messi-Qatar enflamme le mercato

Dans : PSG.

Depuis la victoire du PSG face à Manchester United en Ligue des Champions, les rumeurs d’une signature de Lionel Messi à Paris se multiplient.

Il faut dire que Neymar a ouvert une brèche énorme aux médias espagnols en indiquant publiquement qu’il souhaitait rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. Le FC Barcelone n’ayant pas les moyens financiers d’assumer les salaires des deux stars mondiales, il est clair que le PSG est le grand favori pour accueillir le Ballon d’Or argentin et ainsi reformer le duo iconique de l’époque de la « MSN » barcelonaise. Ces dernières heures, ce scénario a été renforcé par l’émission El Chiringuito, qui a lâché une véritable bombe en indiquant que Jorge Messi, le père du capitaine barcelonais, a récemment participé à une réunion au consulat du Qatar à Barcelone.

« Le lien entre Messi, le Qatar et le PSG est de plus en plus fort » assure le programme, pour qui il est clair que la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain était au cœur des discussions entre Jorge Messi et le consul du Qatar en Catalogne. Reste que le papa du Ballon d’Or argentin de 33 ans est immédiatement sorti du silence afin de démentir cette information. « Faux, une nouvelle invention. Je suis en Argentine depuis septembre » a déploré Jorge Messi via son compte Instagram officiel. Réagissant à ce message de l’Argentin, l’émission espagnole a toutefois confirmé sa version, répétant que Jorge Messi avait bel et bien rencontré des Qataris très récemment, et qu’un transfert du n°10 historique de Barcelone vers le PSG était en discussions. Reste maintenant à voir si toutes ces rumeurs se confirmeront dans les prochains mois alors que pour rappel, Lionel Messi sera libre comme l’air le 30 juin prochain. Une aubaine pour Paris…