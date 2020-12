PSG : Lionel Messi à Paris, Barcelone en est sûr à 100% !

Dans : Liga.

La déclaration de Neymar sur sa volonté de jouer avec Lionel Messi la saison prochaine affole le mercato. Au Barça, on pense que le sextuple Ballon va signer au PSG.

S’il voulait faire monter le température à un moins du mercato d’hiver, Neymar ne s’y serait pas pris autrement. En déclarant mercredi soir dans les couloirs d’Old Trafford qu’il avait la ferme intention de rejouer dans la même équipe que Lionel Messi et dès la saison prochaine, la star brésilienne du Paris Saint-Germain a déclenché une tempête dans toute l’Europe. Car ces propos signés Neymar arrivent au moment où il est désormais clair que le prodige argentin va quitter le FC Barcelone en fin de saison, son contrat s’achevant sans que Lionel Messi n’envisage de le prolonger. Du côté du Barça, on ne croit plus du tout pouvoir inverser la tendance et ce jeudi les médias catalans sont désormais persuadés que Messi va signer au PSG.

Dans les colonnes du Mundo Deportivo, Jordi Batalla ne voit que des arguments favorables à la signature de Lionel Messi avec Neymar à Paris. « Dans le cas où le PSG ferait signer Messi, ce dernier pourrait recevoir un salaire proche de celui qu’il a actuellement au Barça. Le club français est l’un des rares clubs, avec Manchester City à pouvoir faire cet investissement grâce au Qatar (…) D’autre part, récent finaliste de la Ligue des champions, le PSG dispose d’une équipe compétitive dans toutes ses lignes (…) La présence de Neymar au PSG est sans aucun doute un autre facteur qui peut rapprocher Messi de Paris. De plus Di Maria est un ami proche de Messi, Paredes et Icardi l’accueilleront aussi à bras ouverts (…) Même si Barcelone est un endroit comme il en existe peu dans le monde, l’attractivité e Paris avec une qualité de vie enviable est un autre argument que le PSG peut utiliser, Paris est une ville où les enfants de Lionel Messi auront une bonne éducation et où sa femme, Antonela, sera attirée par le côté glamour et la mode », constate le journaliste barcelonais, qui n'a guère de doute sur la future destination de la star argentine.