PSG : Un quatrième joueur positif au Covid-19 ?

Frappé de plein fouet par le coronavirus depuis quelques jours, avec les tests positifs de Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, le Paris Saint-Germain n’est pas encore au bout de ses peines...

Puisque ce jeudi soir, RMC Sport annonce que le club de la capitale française a un quatrième joueur positif au Covid-19. « Le PSG a dénombré un quatrième cas positif au coronavirus en plus de Di Maria, Paredes et Neymar. D’autres tests vont avoir lieu vendredi », explique la radio nationale. Malgré ce nouveau cas en l’espace de moins d’une semaine, les matchs de reprise en Ligue 1 du PSG contre Lens, le 10 septembre, et l’Olympique de Marseille, le 13 septembre, ne sont pas encore en danger.

Tout simplement parce que la LFP est en train d’assouplir son protocole sanitaire avec l’aval du Ministère des Sports. Après l’histoire des quatre cas, la Ligue espère stopper les reports des matchs avec un nouveau protocole, basé sur 20 joueurs négatifs sur une liste de 30 éléments. Si l’Etat doit encore valider cette requête avant la semaine prochaine et le retour du championnat de France, le PSG pourrait donc se retrouver déplumée en L1. Puisque les joueurs infectés, à cause de vacances trop actives à Ibiza, sont placés en quarantaine. Autant dire que Neymar ou Di Maria seront probablement forfaits pour le Classique contre l'OM. Une bien mauvaise pub pour Paris et la L1...