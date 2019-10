PSG : Un petit coup de fil à Neymar, il ne refuse plus d'aller à Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Tout peut arriver dans le football, et cela ne concerne pas que les matchs et leur déroulement.

L’été dernier, le FC Barcelone cherchait à tout prix une solution pour faire venir Neymar sans lâcher une trop grosse somme, ses finances ne le permettant pas. Résultat, le club catalan a essayé de placer des joueurs dans la transaction. Si le PSG voulait bien envisager cette solution en récupérant Ousmane Dembélé, c’est Ivan Rakitic que le Barça comptait envoyer. Le Croate n’était pas spécialement chaud pour changer d’air, lui qui est depuis des années un cadre régulier de la formation barcelonaise. Finalement, il n’y a eu ni transfert, ni échange, mais la situation du vice-champion du monde 2018 a bien changé.

Selon la presse espagnole, l’ancien de Séville a non seulement perdu sa place de titulaire, mais également le soutien du vestiaire et de son entraineur. A 31 ans et avec encore un contrat allant jusqu’en juin 2021, Rakitic se pose des questions sur son avenir, et envisage désormais de rejoindre le PSG, si la porte est toujours ouverte. Ce ne serait pas forcément le cas à l’heure actuelle, Leonardo regardant plus du côté d’Eriksen notamment, mais le Croate a en tout cas pris les devants. Du côté de l’Espagne, on annonce en effet que Rakitic s’est renseigné auprès de Neymar au sujet de la vie à Paris et au sein du club. Au cas où…