PSG : Un pari fou signé Pochettino contre City ?

Mercredi, le PSG affronte Manchester City en Ligue des Champions, et des incertitudes demeurent dans le onze de Mauricio Pochettino.

Certains doutes ont été levées après la victoire du PSG à Metz en Ligue 1. Sauf grosse surprise, Marco Verratti évoluera en meneur de jeu, décalant ainsi Neymar à gauche et confirmant Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG. En défense, Marquinhos pourrait être dans le groupe mais sera très certainement trop juste pour débuter la partie. Un gros doute entoure en revanche le poste de latéral droit, où trois joueurs se disputent une place avec Kehrer, Dagba et Florenzi. L’international italien, titulaire contre Metz samedi soir, apparaît comme la solution la plus évidente aux yeux de Mauricio Pochettino. Il dispose de la plus grosse expérience et est habitué à la pression de ce genre de gros rendez-vous.

Dagba préféré à Florenzi ?

Cela étant, Mauricio Pochettino pourrait surprendre tout le monde en alignant Colin Dagba dans le couloir droit de la défense du PSG face à Manchester City selon L’Equipe. « Avec son centre de gravité plus bas et des premiers appuis plus rapides, semble celui qui répond le mieux aux critères de fiabilité défensive. Il est plus «défenseur» dans l’âme que Florenzi, tacle plus, se relève plus vite, intercepte plus de ballons. Mais l’Italien, plus expérimenté au très haut niveau, est plus habile balle au pied » estime le quotidien national, qui penche donc pour Colin Dagba en défense en lieu et place d’Alessandro Florenzi, ce qui constituerait une surprise de taille. Dans le couloir gauche, il n’y a en revanche pas beaucoup de doutes sur le fait qu’Abdou Diallo, jugé plus fiable défensivement que Layvin Kurzawa, sera titulaire.

Le onze probable du PSG contre Manchester City selon L’Equipe : Navas – Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo – Paredes, Gueye – Di Maria, Verratti, Neymar – Mbappé.