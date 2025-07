PSG ‍: Un Parc des Princes à 60.000 places, l’espoir renait

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG prépare son départ du Parc des Princes et doit désormais choisir entre les projets de Massy et de Poissy. A moins que...

Le PSG a annoncé qu’il ne se précipiterait pas, mais il a tout de même enclenché la première dans le dossier de son déménagement du Parc des Princes. Face à la fermeté de la Mairie de Paris de ne pas vendre le stade de la Porte d’Auteuil, les dirigeants parisiens ont clairement pris la mouche et ont même refusé d’inviter Anne Hidalgo à la finale de la Ligue des Champions. L’idée est désormais de déménager pour construire un grand stade à un milliard d’euros, et cela se jouera entre Massy et Poissy, deux points de chute qui vont forcément éloigner le PSG de la capitale, et d’une bonne partie de sa base de supporters. Mais Nasser Al-Khelaïfi est persuadé qu’il s’agit d’un passage obligatoire pour faire encore grandir le club parisien, qui a besoin d’une enceinte plus grande et ultra moderne pour répondre aux exigences du plus haut niveau, et faire du PSG le géant du football mondial dont le Qatar rêve.

Le PSG en attente des élections ?

Le départ va donc prendre du temps à se faire, car le club francilien s’est encore donné plusieurs mois pour étudier les dossiers et leur faisabilité. Le temps de changer d’avis ? Dans un long dossier sur le futur stade du Paris Saint-Germain, Le Parisien révèle que l’espoir n’est pas totalement mort de voir le club rester au Parc des Princes. Il faut deux conditions à cela : que les élections municipales mettent en place une équipe favorable à une vente de l’enceinte au PSG, et que le projet d’un nouveau stade ne soit pas trop avancé en 2026. Difficile de faire machine arrière si le choix du site est fait et la première pierre est posée. Et impossible de prévoir qui sera à la Mairie dans un an, et si l’équipe en place sera favorable à la vente du Parc des Princes.

En tout cas, en cas de retournement de situation, le PSG a déjà tout prévu pour s’approprier le Parc des Princes et en faire un stade de 60.000 places, avec un terrain rabaissé d'un demi-mètre, des tribunes avancées et plus hautes, un toit prolongé, et des ajouts de loges tout autour du stade sauf en tribune Auteuil. Le projet ne sera donc pas difficile à ressortir des cartons, et cela peut aussi expliquer pourquoi le PSG prend son temps pour choisir le site de son futur stade, se laissant toutes les portes ouvertes pour l’avenir. La construction d’un nouveau stade prendra environ 8 ans tout compris. Nasser Al-Khelaïfi se dit que rien ne l’empêche de regarder ce qui peut se passer à Paris pendant qu’il avance doucement sur ce projet à un millard d’euros.