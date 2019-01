PSG : Un nouveau coup de tonnerre pour Adrien Rabiot à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Tandis que l'on apprenait qu'Adrien Rabiot avait finalement décidé de refuser l'offre de Tottenham, qui proposait 23ME pour recruter le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il se pourrait finalement que la décision du joueur ne soit pas justifiée par son désir de rejoindre le FC Barcelone lors du prochain mercato d'été. En effet, selon le Sun de ce lundi, si Adrien Rabiot a dit non aux Spurs, c'est qu'il souhaite finalement rejoindre Liverpool, le milieu français étant tenté par l'idée de travailler sous les ordres de Jurgen Klopp, le technicien allemand des Reds.

Reste cependant que le tabloïd affirme que Liverpool n'a pas réellement envisagé de recruter dans ce secteur de jeu pour l'instant. Alex Oxlade-Chamberlain est en effet proche du retour suite à une blessure et le club de la Mersey ayant recruté Fabinho et Naby Keita au dernier marché estival des transferts. Autrement dit, le désir d'Adrien Rabiot de rejoindre Liverpool risque d'être compliqué à mettre en place, même si on imagine bien que Nasser Al-Khelaifi est prêt de négocier tout cela très rapidement avec son homologue des Reds. Et pourquoi pas avant le 31 janvier minuit, même si ce timing est très court.