PSG : Un nouveau contrat pour Neymar, c'est inattendu

Grand habitué du gaming en streaming, Neymar avait habitué ses fans à jouer en direct aux jeux vidéo sur Twitch.

Très régulièrement, la star du Paris Saint-Germain réunissait des milliers de spectateurs sur la plateforme Twitch à l’occasion de ses parties de jeux vidéo. Grand fan de Counter-Strike, Neymar a même parfois tendance à abuser des grandes soirées de gaming qui terminent en général au milieu de la nuit. Mais alors que le n°10 du PSG diffusait jusqu’à présent ses parties de jeux vidéo en streaming sur Twitch, il vient de quitter la plateforme. En effet, L’Equipe nous apprend que Neymar vient de signer un contrat d’exclusivité avec Facebook Gaming, qui n’est autre que le service de streaming de Facebook, propriété de Mark Zuckerberg.

Neymar quitte Twitch pour Facebook

Blessé à la cheville gauche depuis le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Saint-Etienne fin novembre, Neymar a actuellement tout le temps et le loisir de jouer sans fin aux jeux vidéo. Le 17 décembre dernier, il a diffusé sa première partie de gaming sur Facebook et les chiffres étaient déjà impressionnants pour Neymar avec 143.000 « J’aime » et 88.000 commentaires, sans que l’on sache pour autant l’audience du live. En lâchant Twitch pour signer un contrat sans doute juteux avec Facebook Gaming, Neymar a en tout cas fait un choix audacieux dans la mesure où le service de streaming du réseau social de Mark Zuckerberg n’est pas encore très développé. Très loin de Twitch mais aussi d’Amazon, Facebook Gaming est néanmoins en pleine expansion. La preuve, il vient de dépasser YouTube Live, la plate-forme de diffusion en direct de YouTube. Quoi qu’il en soit, cela ne changera pas grand-chose à la vie de Neymar, pour qui le contrat est bien signé et qui continuera de jouer aux jeux vidéo comme il le fait depuis des années, que cela soit diffusé à une place ou à une autre.