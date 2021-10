PSG : Un nouveau candidat pour Icardi, ça sent la grosse vente

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Relégué au second plan au PSG, Mauro Icardi commence déjà à regarder ailleurs. Deux clubs sont sur ses rangs.

Le PSG a aligné toutes ses stars offensives ce dimanche contre Rennes. Même si cela s’est traduit par aucun but marqué, chose extrêmement rare au Paris SG, Mauricio Pochettino a décidé de placer tous ses atouts sur le terrain en même temps. Placer un Neymar, un Mbappé ou un Messi sur le banc sera difficile à faire pour l’entraineur parisien, qui n’hésite pas en revanche à y mettre Mauro Icardi. L’attaquant argentin ne fait pas partie du carré magique, et il s’en est bien rendu compte. Quand il entre en jeu avant le dernier quart d’heure, c’est vraiment qu’un titulaire a manqué son match, comme ce fut le cas avec Neymar au Roazhon Park. Résultat, l’Argentin risque de trouver le temps long cette saison. Et malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, son envie de quitter le PSG va rapidement devenir inévitable. C’est l’affirmation de Calcio Mercato, pour qui l’ancien capitaine de l’Inter Milan se dit qu’il vit sa dernière saison à Paris.

Les 4 meilleurs attaquants du PSG 🔥 pic.twitter.com/N7Sva91PTm — Believe in Paris ➐ (@BelieveInParis_) October 4, 2021

Le successeur d'Harry Kane à Tottenham

L’intérêt de la Juventus Turin pour Mauro Icardi n’est pas nouveau, et Wanda Icardi discute depuis longtemps avec les clubs italiens, puisqu’elle avait aussi le Milan AC dans le viseur avant qu’Olivier Giroud ne signe. Mais un nouveau candidat débarque, avec des moyens financiers qui pourraient provoquer une belle vente pour le PSG. En effet, Tottenham apprécie le profil de finisseur d’Icardi, ce qui pourrait en faire une doublure, voire un remplaçant d’Harry Kane dans les années à venir. Derrière ce possible coup, se trouve bien évidemment Fabio Paratici, nouveau manager général de Tottenham et fin connaisseur du football italien. Si mouvement il devait y avoir, ce ne serait en tout cas pas pour cet hiver, mais bien en fin de saison, le PSG n’ayant pas envie de se priver d’un tel joker si le besoin s’en faisait sentir dans un exercice où il a envie de se donner les moyens de tout gagner.