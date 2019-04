PSG : Un Neymar en mode Mbappé au mercato, Dugarry en rêve

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’un match XXL contre Monaco dimanche soir, Kylian Mbappé a inscrit un retentissant triplé. Dans une position d’attaquant axial, le natif de Bondy ne cesse d’impressionner. Et forcément, sa cote augmente matchs après matchs sur le marché des transferts. Le Real Madrid lui a notamment fait les yeux doux. Mais au micro de Canal Plus après la rencontre, l’international français a confirmé qu’il allait poursuivre sa carrière au PSG en dépit de l’intérêt de Zinedine Zidane. Un comportement tout simplement irréprochable selon Christophe Dugarry, lequel aimerait beaucoup que Neymar prenne exemple sur son jeune partenaire.

« C’est un attaquant de pointe, axial, tout seul ou à deux, il est capable de le faire sans aucun problème malgré tout ce que j’entends, il est un avant-centre, capable de marquer 30 buts par saison, en jouant dans l’axe. Cela étant dit, le premier but d’hier est juste exceptionnel... Et puis, à la fin du match, sa déclaration franche, simple, claire, il n’y a pas d’équivoque, pas de sous-entendu, c’est clair, il s’inscrit dans le projet, point barre. On aimerait que Neymar fasse la même chose. Il est clair, il sait ce qu’il veut, où il veut aller, la tête froide après un triplé. Il est remarquable dans sa communication. Bravo gamin, c’est parfait, exceptionnel, bravo mon Kyky » s’est enflammé l’ancien attaquant des Bleus sur RMC. Les supporters parisiens partageront assurément cette opinion…