PSG : Un Neymar en feu attendu contre l'OL !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

De retour sur les terrains samedi dernier face à Strasbourg, avec une forme tout de même intéressante pour un joueur privé de football pendant de longs mois, Neymar rêvait forcément d’enchainer avec la rencontre de prestige face au Real Madrid, ce mercredi en Ligue des Champions. Suspendu pour ses propos sur l’arbitre de PSG-Manchester United la saison passée, le Brésilien a suivi le match des tribunes en compagnie de Kylian Mbappé, avec une joie non dissimulée à chaque but de son équipe. Une preuve du grand appétit de l’ancien barcelonais, à qui cela démangeait clairement d’être sur la pelouse.

« C’est affreux d’être dans la tribune pendant ce genre de match. J’aurais tellement aimé y participer », a ainsi livré Neymar à plusieurs interlocuteurs lors de cette soirée, selon Le Parisien. Et ce succès de prestige a visiblement donné encore plus faim à Neymar, qui s'est « vengé » lors des séances d’entrainement de la semaine, où il était déjà l’un des plus affûtés et des plus performants dans les petits jeux. Sans les 90 minutes à grosse intensité du match face au Real Madrid dans les jambes, le numéro 10 du PSG pourrait donc être l’un des grands bonhommes du déplacement à Lyon de dimanche soir.