PSG : Un Neymar métamorphosé, les raisons dévoilées

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis le début de la nouvelle saison, Neymar cartonne en Ligue 1. Le Brésilien a radicalement changé son attitude et son bonheur se fait ressentir sur les terrains.

Neymar apparait revanchard depuis quelques semaines maintenant. L'ancien joueur du Barça, annoncé sur le départ du PSG lors de ce mercato estival, se montre brillant et décisif sur les pelouses de Ligue 1. Depuis le début de la saison, le Brésilien est impliqué sur 10 buts en Ligue 1 (5 buts, 5 passes décisives). C'est deux fois plus que tout autre joueur, comme le rappelle Opta. La nouvelle attitude de Neymar sur le terrain impressionne également. En plus d'avoir retrouvé la ligne, le génie auriverde est souriant et inspiré. Malgré sa récente brouille avec Kylian Mbappé, Neymar canalise parfaitement ses émotions négatives. Dans son jeu, Neymar provoque moins mais a gagné en efficacité. Comme le rappelle RMC, sa place sur la liste des transferts l'a très certainement piqué au vif, surtout à quelques mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Neymar, tout le monde est sur les fesses

Messi, Neymar et Mbappé cette saison en Ligue 1 :pic.twitter.com/UMvPa7ieHA — Qu'en pensez-vous Arsène ? (@QPVArsene) August 21, 2022

Du côté des fans du PSG, on est ravi. Du côté des observateurs, impressionnés. Et du côté de ses coéquipiers, on se réjouit aussi de la bonne forme du Ney. Après son doublé face à Montpellier le week-end passé, Marco Verratti indiquait d'ailleurs face à la presse : « Il est très heureux. Ney, il fait de très bons entraînements. Il se sent magnifique et je suis sûr que ça va continuer comme ça ». Son nouveau placement sous les ordres de Christophe Galtier, lui qui joue plus haut qu'auparavant, le soulage aussi de certaines responsabilités dans le jeu du PSG. L'ancien coach de Nice apprécie en plus les sacrifices défensifs de Neymar sur le terrain, lui qui a indiqué à la fin de la démonstration face à Lille que des trois joueurs offensifs, le joueur de 30 ans était celui qui fournissait le plus d'efforts. Plus serein et stable dans sa vie sportive et personnelle, Neymar est pour le moment redoutable. Un petit doute subsiste néanmoins sur la durée de cette bonne passe, alors que l'objectif numéro 1 du Ney est la Coupe du monde avec le Brésil.