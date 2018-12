PSG : Un miracle inattendu pour le bug qatari du PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

« Jouer au football me manque beaucoup. Je veux rejouer le plus vite possible. Je passe les jours à attendre l’ouverture du marché des transferts. Je me sens bien et je me prépare beaucoup ». Il y a quelques jours, Jesé confiait toute sa motivation à l’idée de retrouver les terrains. Ecarté par le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Real Madrid verrait d’un bon œil un retour en Espagne. Cela tombe bien, un club pense très fort à lui en vue du mercato hivernal.

Il s’agit du Real Valladolid, actuellement 12e de Liga et qui souhaite se renforcer avec la venue d’un joueur offensif en janvier. Ce pourrait être Jesé, même si le Parisien n’est pas (encore) la priorité n°1 du club, comme l’a confié son directeur sportif Miguel Angel Gomez. « Jesé ? Si Sergi Guardiola ne vient pas, il pourrait être réactivé. L’été prochain, ce serait une piste prioritaire… » a en revanche concédé le dirigeant dans les colonnes du journal AS. Reste à savoir si d’autres clubs se manifesteront dans les prochains jours pour obtenir le renfort de Jesé. Car à 25 ans, l’attaquant parisien n’aura sans doute pas la patience d’attendre l’été prochain pour rejouer au football. Et on peut le comprendre…