PSG : Un million par mois, Boateng demande plus que Bonucci

Leonardo Bonucci ou Jérôme Boateng ? Le PSG cherche un défenseur central et sait qu’il va devoir mettre le paquet financièrement pour se renforcer avec un joueur de premier plan.

Mais cela risque tout de même de monter très haut. Le club de la capitale a ainsi récemment discuté avec l’Italien, et se montre capable de hausser son salaire actuel au Milan AC, pour atteindre les 10 ME par an. Ce vendredi, son entraineur au Milan Gennaro Gattuso a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas au départ de son capitaine si ce dernier en faisait la demande.

Il faudra faire encore un effort pour se payer son concurrent allemand. Car selon L’Equipe, les négociations déjà difficiles avec le Bayern Munich, qui demande 80 ME, ne s’arrangent pas avec l’entourage de Boateng. Ce dernier souhaite récupérer un salaire d’un million par mois, soit 12 ME sur l’année, ce qui le mettrait au niveau d’éléments comme Thiago Silva par exemple. Une sacrée demande couplée aux exigences du club bavarois, qui ont le mérite de refroidir les dirigeants parisiens. Même si on imagine que, de son côté, Thomas Tuchel, en tant qu’ancien entraineur de Bundesliga à Dortmund, a eu le loisir d’apprécier le profil de l’international allemand et rêverait de l’ajouter dans son effectif.