PSG : Gattuso envoie presque Bonucci à Paris !

Joueur emblématique du Milan AC, Gennaro Gattuso en est désormais l’entraineur. Et malgré la passion qui anime cet ancien milieu de terrain qui a quasiment fait toute sa carrière au sein du club lombard, il sait aussi se montrer lucide. Interrogé sur l’avenir de Leonardo Bonucci, courtisé par le PSG et qui pourrait recevoir une offre de contrat longue durée avec un salaire de 10 ME par an, Ringhio n’a pas nié l’évidence. Pour le coach milanais, un tel départ sera envisageable si jamais le défenseur central et capitaine du club en émettait le souhait.

« J’ai parlé avec Leo, on veut le garder à tout prix. C’est un grand professionnel et un joueur incroyable mais il faut aussi écouter ce que dit notre joueur, on attend et on voit. C'est un grand homme et il veut gagner. Mais nous aussi on veut gagner. Maintenant, on respecte les choix du joueur », a prévenu sur MilanNews Gennaro Gattuso, qui ne retiendra pas Bonucci contre son gré cet été. Une manière de donner le feu vert au PSG, si jamais le champion de France veut s’offrir l’international italien cet été.