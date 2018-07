PSG : Un milieu champion du monde rêve de Paris, et ce n’est pas Kanté

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le dossier prioritaire du PSG au milieu de terrain, c’est plus que jamais N’Golo Kanté, même s’il sera au moins aussi difficile de convaincre Chelsea que le joueur, qui ne raffole pas forcément à l’idée de revenir en Ligue 1. Forcément, Antero Henrique ne peut pas concentrer tous ses efforts sur la seule piste de l’ancien caennais et étudie d’autres profils. C’est le cas avec Julian Weigl, qu’il se garde sous le coude si jamais le dossier Kanté s’enlisait. Mais un autre joueur, français et champion du monde, se verrait bien au PSG pour ce fameux poste de sentinelle. Il s’agit tout simplement de la doublure de Kanté chez les Bleus, à savoir Steven N’Zonzi. Le longiligne milieu de terrain a fait savoir sa volonté de quitter Séville, pour rejoindre un club de plus grande facture. Selon Foot Mercato, il est en contacts avec Arsenal, mais rêverait de rejoindre le PSG. Pour l’ancien de Blackburn, il s’agirait d’un retour aux sources, lui qui est natif de Colombes et a joué en jeunes au Racing ainsi qu’au PSG. Son prix sera certainement beaucoup plus abordable que celui de Kanté, et au moins Paris est sûr de faire venir un joueur qui veut rejoindre le championnat de France. Sa volonté affichée et ses prestations précieuses lors de la Coupe du monde pourraient bien faire grimper sa cote auprès des décideurs parisiens, même si pour l’heure aucun contact n’a été entrepris en ce sens.