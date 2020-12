PSG : Pierre Ménès donne mal au crâne à Marco Verratti

Dans : PSG.

Cet été, Leonardo a réalisé une superbe opération sur le marché des transferts en s’attachant les services de Rafinha pour zéro euro.

Débarqué libre en provenance de Barcelone, le Brésilien de 27 ans réalise des débuts prometteurs au Paris Saint-Germain. Remplaçant aux yeux de Thomas Tuchel, le frère de Thiago Alcantara est toujours convaincant dès lors qu’il sort du banc. Excellent face à Manchester United, Rafinha a confirmé sa belle forme du moment contre Montpellier ce week-end (1-3). De toute évidence, le natif de Sao Paulo aura un véritable rôle à jouer cette saison au PSG. Un constat confirmé par Pierre Ménès, lequel a estimé sur l’antenne de Canal + que Rafinha allait apporter une véritable concurrence à Marco Verratti, les deux joueurs évoluant dans le même registre au milieu de terrain.

« Il pue le foot… Ses contrôles orientés pour éliminer l’adversaire et sa qualité de passes. Je pense qu’il ne sera pas titulaire en Ligue des champions mais quand on voit comment il est rentré à Manchester pour faire la passe dé pour Neymar, je pense que pour la rotation parisienne, c’est un joueur qui va prendre de plus en plus d’importance. Je pense qu’il y aura pas mal de matchs de Ligue 1 où il prendra la place de Verratti » a indiqué le consultant du Canal Football Club dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Rafinha parviendra à prendre une dimension plus importante, ce qui lui manque sans doute pour devenir un titulaire à part entière de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. En attendant, cette recrue à zéro euro s’avère bien utile et c’est l'entraîneur allemand qu'il faut féliciter, dans la mesure où c'est lui qui a soufflé le nom du Brésilien à Leonardo au mercato.