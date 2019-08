PSG : Un joueur de L1 veut voir Neymar se barrer en vitesse

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En cette fin de mercato, le dossier Neymar cristallise l’attention des supporters parisiens. Mais pas seulement, l’avenir du Brésilien passionnant également les observateurs espagnols, et notamment ceux du FC Barcelone. Où évoluera l’international auriverde la saison prochaine ? Bien évidemment du côté de la LFP, on prie pour que Neymar reste en Ligue 1 une saison de plus. Mais chez les joueurs des clubs hexagonaux, on n’est pas tous de cet avis à l’image de l’Amiénois Thomas Monconduit.

Sur l’antenne de RMC, le joueur picard n’a pas vraiment été tendre avec Neymar, indiquant clairement que son attitude n’était pas la bonne et qu’elle aurait forcément des répercussions négatives sur le PSG, et peut-être même sur la Ligue 1. « Si je le regretterai en cas de départ ? Non. Parce que le comportement qu’il a actuellement au PSG, je trouve que ce n’est pas bon, déjà pour Paris… et est-ce que cela donne une bonne image de la Ligue 1, je ne sais pas » a expliqué le milieu de terrain, confirmant ainsi que Neymar n’avait pas que des amis en France en dépit de son talent incommensurable.