PSG : Un jeune Parisien va tenter sa chance en L2

Dans : PSG, Nancy, Mercato.

Barré par Daniel Alves et Thomas Meunier, Alec Georgen (19 ans) n’a pas disputé un seul match avec le Paris Saint-Germain cette saison. Le latéral droit français n’est donc pas retenu et devrait en profiter pour partir en prêt. Selon L’Equipe, un club néerlandais s’est manifesté. Mais le jeune formé à Paris devrait plutôt s’engager avec Nancy. Les contacts avec le pensionnaire de Ligue 2 seraient avancés pour Georgen, professionnel depuis juillet 2015, et qui avait prolongé jusqu’en 2020 l’été dernier.