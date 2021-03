PSG : Un incroyable risque avec Neymar face au Barça ?

Dans : PSG.

Victorieux 4-1 lors du match aller à Barcelone, le PSG va-t-il prendre le risque de faire jouer Neymar, blessé depuis un mois aux adducteurs ?

La question mérite d’être posée car bien évidemment, le numéro 10 du Paris SG n’a pas caché sa volonté de disputer cette rencontre face à son ancien club. Cela peut se comprendre, surtout que Mauricio Pochettino a aussi envie de voir le Brésilien retrouver du rythme après un mois sans compétition, et son souci sérieux aux adducteurs à l’occasion du match de Coupe de France face à Caen. Depuis, l’ancien barcelonais a mis les bouchées doubles pour revenir à temps, surveillant son poids, la récupération et reprenant la course en solitaire avant de retrouver l’entrainement collectif ce dimanche. Le timing est donc extrêmement limité pour reprendre directement ce mercredi avec un match de niveau de Ligue des Champions. Surtout s’il y a le moindre doute. C’est ce qui semble se passer selon L’équipe de ce mardi. En effet, le quotidien sportif explique que Neymar a passé des derniers tests qui ont révélé un souci léger mais persistant aux adducteurs.

L’idée est désormais de faire un point après la séance de ce mardi, à la veille de la rencontre. Ce lundi, il n’a pas pu prendre part à la séance collective et a préféré s’entretenir à part du groupe. Le pire serait bien sûr de tenter un retour précipité alors que la gêne est toujours présenté, et de provoquer une rechute en cas de sollicitation imprévue ou trop violente ce mercredi lors du match. Pour le moment, le staff du PSG attend donc de voir ce dernier passage, mais demeure beaucoup moins optimiste qu’il ne l’était dimanche. L’idée de voir Neymar être dans le groupe, et même sur la feuille de match, pour finalement ne pas disputer cette rencontre et le laisser donc se soigner un peu plus longtemps, trotte certainement dans la tête de Mauricio Pochettino.