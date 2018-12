PSG : Un incroyable retour de Matuidi au PSG, et si Al-Khelaifi disait oui ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Transféré du Paris Saint-Germain à la Juventus lors du mercato 2017 pour 20ME plus 10,5ME de bonus, Blaise Matuidi a déjà ajouté un titre de champion d'Italie et une Coupe d'Italie à son palmarès sous le maillot de la Vieille Dame. Mais, à la veille de l'ouverture du mercato, la RaiSport affirme que l'avenir turinois du champion du monde est loin d'être assuré. En effet, alors qu'il est lié jusqu'en 2020 avec la Juventus, Blaise Matuidi pourrait être poliment poussé vers la sortie par ses dirigeants. Non pas que ces derniers soient mécontents des performances du joueur français, mais ce départ et celui de Sami Khedira pourraient faciliter la retour de Paul Pogba, qui est l'objectif numéro 1 de la Juventus lors du mercato estival. Un choix qui, toujours selon la Rai, serait lié à l'âge de Matuidi et de Khedira.

Et forcément, qui dit départ de Blaise Matuidi de la Juventus dit rumeur sur un possible retour du milieu de terrain au PSG, où son départ n'a jamais été réellement compensé. Et nombreux sont les supporters du Paris SG à croire que la vente du champion du monde à été une erreur de Nasser Al-Khelaifi. L'hypothèse est d'autant plus plaisante que Blaise Matuidi entamera l'été prochain sa dernière année de contrat avec la Vieille Dame et que son prix sera plus abordable. Reste tout de même à savoir si Thomas Tuchel est réellement favorable à cet éventuel come-back.