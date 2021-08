PSG : Un incroyable coup au buzzer signé Leonardo ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Une spéciale Leonardo dans les dernières minutes du mercato. C’est bien possible à un poste où le PSG a des doutes.

Le PSG a réalisé un mercato incroyable cet été, et cela force l’admiration en France et partout dans le monde, où les Parisiens ont formé une véritable « Dream Team ». Peu inquiété par le fair-play financier, le PSG a explosé sa masse salariale, mais n’a effectué qu’un seul gros transfert en faisant venir Achraf Hakimi de l’Inter Milan pour 60 ME. Ce devrait être tout pour cet été, même si une grosse surprise est encore possible. En effet, en cas de départ de Kylian Mbappé, une partie de l’enveloppe sera aussi réutilisée pour renforcer un couloir gauche qui inquiète les dirigeants.

Kurzawa poussé dehors

Si Abdou Diallo tient sa place, Layvin Kurzawa n’a clairement pas la confiance de Mauricio Pochettino. Et le titulaire habituel, Juan Bernat, a beaucoup de mal à retrouver le chemin des terrains après sa grave blessure, il y a un an de cela. ESPN affirme ainsi que, plus important que la venue d’Eduardo Camavinga pour 30 ME, la signature de Théo Hernandez, récemment convoqué par Didier Deschamps pour les prochains matchs internationaux, est perçue comme le gros coup à faire dans la dernière ligne droite.

Pour le PSG, l’idéal serait tout de même de faire partir Layvin Kurzawa pour libérer de la place et de la masse salariale, surtout qu’il faudra tout de même lâcher 50 ME pour faire craquer le Milan AC avec son arrière gauche français. Mais si le Paris SG se trouvent le pendant de Hakimi à gauche, il aura réalisé un mercato quasiment impeccable. Même si tout ceci ne pourra avoir lieu que si Kylian Mbappé est vendu au Real Madrid dans les prochaines heures. Et cela resterait, malgré la bonne opération financière, comme le gros point noir de ce mois d’août au PSG.