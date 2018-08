Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Le dossier Adrien Rabiot refait surface du côté du Paris Saint-Germain à quelques jours de la fin du mercato, alors que le milieu de terrain français n'a toujours pas prolongé son contrat et peut donc partir libre en fin de saison. Alors qu'en Catalogne on pense qu'il est toujours possible de faire venir Adrien Rabiot, Stéphane Bitton est de plus en plus inquiet concernant la fin de ce feuilleton très chaotique.

Pour le journaliste, le départ d'Adrien Rabiot est non seulement envisageable, mais il serait catastrophique. « Adrien Rabiot est plus qu’un simple joueur du PSG, c’est un symbole, c’est un des piliers du projet qatari. On sait que les dirigeants veulent absolument le garder. Son histoire doit s’écrire à Paris, et pourtant… on se pose des questions sur son avenir. On l’annonce à Barcelone à court terme ou à la fin de son contrat en 2019. Il n’y a pas de souci financier, c’est la durée du contrat qui le gêne. C’est un garçon qui voit un peu plus loin et qui ne souhaiterait pas forcément rester 5 années au PSG, et aller voir ailleurs. Les exemples de Verratti ou Neymar lui ont montré que quand on signe un contrat long au PSG, c’est difficile de partir. Voilà pourquoi il mène une réflexion jusqu’à ce soir ou demain. Je peux croire qu’il va rester. Ce serait un immense gâchis sinon », a confié, sur France Bleu Paris, un Stéphane Bitton clairement tendu sur ce sujet.