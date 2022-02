PSG : Un gros sponsor n'arrive plus à suivre

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Sponsor principal du Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons maintenant, Accor Live Limitless s’apprête à réduire la voilure. Une bien mauvaise nouvelle pour le club de la capitale française…

La crise du Covid a frappé tout le monde, même les groupes les plus riches de la planète. Et ce n’est pas Accor, le géant de l'hôtellerie, qui dira le contraire. Même si son activité a repris normalement ces derniers mois, la société française a perdu énormément d’argent pendant les différents confinements. C’est donc pour cette raison qu’Accor va sûrement offrir un peu moins d’argent au PSG. C’est en tout cas ce que laisse penser Sébastien Bazin. « On est enchanté de ce partenariat. On va rester avec le PSG, mais pas forcément de la même manière », a expliqué le PDG du groupe Accor lors de la présentation des résultats annuels de son entreprise.

ALL, futur sponsor secondaire du PSG ?

Sponsor maillot du PSG depuis 2019, ALL verse actuellement plus de 50 millions d’euros par saison au club de la capitale. Mais alors que le contrat entre les deux entités prendra fin en juin prochain, le deal pourrait donc être revu à la baisse. Si Accor veut bien prolonger son bail avec le PSG, qui représente un beau vecteur de publicité à l’international avec des joueurs comme Mbappé, Messi ou Neymar, le groupe hôtelier prévoit de changer son niveau d'engagement auprès de Paris. En négociations depuis plusieurs semaines, les deux parties pourraient alors convenir d’un accord pour donner une place plus restreinte au logo ALL sur le maillot du PSG. Enfin si Accor valide cette baisse de sponsoring et si le PSG trouve un sponsor aussi lucratif. Même si la période n'est pas aux investissements massifs dans plusieurs secteurs, le Paris SG est suffisamment mis en valeur au niveau marketing pour ne pas manque de propositions.