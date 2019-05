PSG : Un gros chèque ou rien, il fixe les règles pour Cavani

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Buteur face à Dijon samedi soir, Edinson Cavani a peut-être disputé son dernier match au Parc des Princes.

En effet, l’international uruguayen est sous contrat jusqu’en juin 2020, et un départ est plus que jamais envisagé par Nasser Al-Khelaïfi, Antero Henrique et Thomas Tuchel en dépit de la volonté du Matador de rester. Du côté des supporters, ils sont également nombreux à s’opposer à la probable vente de Cavani. Consultant pour France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a bien du mal à accepter un départ de l’ancien attaquant de Naples…

« Au micro de Canal Plus il a dit qu’il se sentait bien à Paris et qu’il voulait continuer l’aventure jusqu’à la fin de son contrat. Alors, je ne suis pas sûr que cela suffise à convaincre les dirigeants. Ils vont essayer de le vendre et c’est logique comme il lui reste une année de contrat. On ne peut pas se permettre avec sa valeur et sa qualité de le brader. Je parle d’argent, parce que je n’ai pas du tout envie qu’il parte. Mais commercialement, c’est le moment de le vendre ou de le prolonger. En tout cas, moi je veux dire merci à Edi. Et je veux qu’il reste ! » a expliqué l’ancien Parisien, qui semble déjà regretter Edinson Cavani alors que celui-ci n’a pas encore été vendu.