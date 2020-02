PSG : Un fight à Nantes, la police a gagné facile

Dans : PSG.

Le match a déjà commencé entre Nantes et le PSG. A la veille de la rencontre de championnat prévue à la Beaujoire, les supporters des deux camps s’étaient donnés rendez-vous dans un endroit tenu secret de la cité des Ducs pour un « fight », ce lundi soir peu avant minuit. Les deux groupes de quelques dizaines d'individus étaient bien présents, mais la police a été rapidement alertée et a pu intervenir au niveau du Quai de la Fosse, non loin du centre-ville, pour faire le ménage, révèle Ouest-France. Aucune interpellation n'a toutefois eu lieu et les policiers ont passé la nuit à surveiller le quartier pour s'assurer que cela ne repartirait pas.

L’intervention s’est au préalable faite en force, avec le débarquement de 16 patrouilles de policiers pour lâcher huit grenades, lacrymogènes ou assourdissantes, afin de disperser les bagarreurs. Résultat, aucun blessé n’est à déplorer pour ce rendez-vous qui a donc été maitrisé par les autorités. Le prochain sera donc au stade du FC Nantes pour le match, en espérant que les supporters des deux camps viennent faire ce qu’ils avaient à priori réellement prévu au départ : soutenir leur équipe.