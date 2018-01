PSG : Un feu vert à 100 ME pour Cristiano Ronaldo ?

Dans : PSG, Mercato, Liga, Premier League.

Plus tellement en odeur de sainteté du côté du Real Madrid, Cristiano Ronaldo disposerait d'un bon de sortie lors du prochain mercato estival. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain ou Manchester United ?

Alors qu'il sort d'une mauvaise première partie de saison, sachant qu'il n'a marqué que quatre buts en 14 matchs de Liga, Cristiano Ronaldo est en froid avec ses dirigeants. Récemment élu Ballon d'Or pour la cinquième fois, l'attaquant portugais veut un meilleur contrat. Prolongé jusqu'en 2021 en fin d'année 2016, CR7 touche actuellement un salaire annuel de 39,9 millions d'euros. Une jolie somme, qui lui permet de dépasser Neymar, et ses 36,8 ME au PSG, mais pas Lionel Messi, qui vole à 100 ME par an depuis sa prolongation en novembre dernier. Un écart qui rend fou Cristiano Ronaldo, qui veut le même salaire que son rival de toujours, vu qu'il pense être « le meilleur joueur de l'histoire ». Voyant que Florentino Pérez refuse pour l'instant de céder à ses caprices, le Lusitanien aurait donc décidé de couper les ponts avec son président, qui lui aurait donné le feu vert pour négocier un transfert loin de Madrid dès l'été prochain, selon Yahoo Sports UK.

Une information qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, puisque les rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain ou à Manchester United reviennent de plus belle. En quête du meilleur prix de transfert possible, le Real serait disposé à laisser filer sa star pour au moins 100 ME, alors que sa clause libératoire est fixée à un milliard d'euros. Dans cette course-là, le PSG, qui suit Ronaldo depuis de longues années, semble en position de force car le club de la capitale française a les moyens de répondre aux attentes financières du joueur de 32 ans. Tout comme United, qui malgré la probable arrivée hivernale d'Alexis Sanchez ne crachera pas sur un retour de l'enfant prodige à Old Trafford. Autant dire que la bataille pour Cristiano Ronaldo n'a pas fini de faire parler, surtout si le Portugais ne parvient pas à retrouver rapidement son meilleur niveau.