PSG : Un énorme flop gâche le mercato de Leonardo

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté quatre joueurs majeurs au mercato : Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha.

Tandis que Thomas Tuchel réclamait de toute urgence un défenseur central afin de combler les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, son directeur sportif Leonardo a effectué des choix différents. Et selon un bilan de L’Equipe ce lundi, le Brésilien a quasiment tout bon. En effet, le quotidien national estime que sur les quatre recrues de Leonardo, deux joueurs sont extrêmement satisfaisants en ce début de saison au PSG, à savoir Moise Kean et Rafinha. L’ex du Barça est « mieux qu’un plan B » au milieu de terrain, tandis que l’attaquant italien s’est d’ores et déjà imposé comme un réel concurrent à Mauro Icardi, profitant de l’absence de l’Argentin pour gagner du temps de jeu, marquer des buts… et les esprits.

Le bilan d’Alessandro Florenzi est encore assez mitigé, bien que l’adaptation de l’Italien soit plutôt réussie, et son apport offensif indéniable. C’est en revanche autour de Danilo Pereira que les doutes sont les plus épais pour le quotidien national, qui place le Portugais comme seul et unique flop du mercato parisien pour le moment. « Thomas Tuchel, convaincu que le Portugais est un « meilleur défenseur », l'a installé ponctuellement, depuis la réception de Dijon (4-0, le 24 octobre), à ce poste. Avec, au final, une impression très quelconque pour un joueur sans cesse tenté par le recul frein et qui manque évidemment de repères dans son placement. Dans l'entrejeu, l'ex-capitaine du FC Porto (29 ans) a laissé apparaître un profil clair : balle au pied, il est un joueur peu créatif et friable sous pression » note le journal, qui ne souhaite pas pour autant enterrer définitivement Danilo Pereira. « Le Portugais, par sa connaissance du haut niveau et en dépit d'une forme de discrétion, a amené du leadership dans ce groupe. Danilo a su se fondre dans l'effectif parisien où son propos (qu'il saupoudre de français) est écouté ». Reste maintenant pour lui à être performant et régulier. C’est tout ce que Thomas Tuchel lui demande…