PSG : Un énorme bonus, et Draxler fonce vers l’Allemagne

Dans : PSG.

Remplaçant de luxe au PSG, Julian Draxer n’a, malgré ses qualités et ses tentatives à différents postes, jamais réussi à s’imposer.

L’international allemand arrive dans la dernière ligne droite de son contrat, et en dépit de son faible temps de jeu, il n’entend pas forcément quitter le Paris SG de manière précipitée. Le polyvalent milieu de terrain offensif possède un contrat en or au sein d’une équipe qui joue les premiers rôles sur le plan européen. A 26 ans, il peut très bien envisager une dernière année au PSG, et ensuite choisir sereinement sa future destination avec une grosse prime à la signature. Mais Leonardo rêve de faire de la place dans ce secteur de jeu, et est prêt à faire de gros sacrifices pour cela. La preuve avec cette information de ParisFans, qui révèle que le PSG réduit grandement ses prétentions financières afin de coller avec les exigences de chacun. Une nouvelle donne qui est bien partie pour faciliter son arrivée au Hertha Berlin.

Le club de la capitale allemande courtise Julian Draxler depuis des semaines, et pourrait récupérer Draxler pour seulement 20 ME. Un prix défiant toute concurrence et qui serait assorti d’un énorme bonus de 15 ME, en fonction de son temps de jeu, et donc en théorie atteignable pour le joueur comme pour le PSG. Cette manoeuvre permet toutefois de limiter la casse sur l’investissement, et Berlin proposerait ainsi un salaire de 5 ME par an au champion du monde 2014, histoire aussi de le relancer en vue de l’Euro 2021, qui risque de lui passer sous le nez s’il reste sur le banc du PSG. Un transfert qui satisferait donc tout le monde, même si forcément, Draxler y perdrait un peu au change sur le plan financier, par rapport à son salaire actuel de 7 ME par an à Paris.