PSG : Un échange Neymar-Griezmann, Setién cache mal sa volonté

Dans : PSG.

Dans le viseur du FC Barcelone, Neymar plaît beaucoup à Quique Setién. En revanche, l’entraîneur blaugrana s’enflamme beaucoup moins lorsqu’il s’agit d’Antoine Griezmann…

Quelques jours après sa démission, l’ancien vice-président du FC Barcelone Emili Rousaud a confirmé ce que tout le monde savait déjà. Le club catalan va bien tenter de récupérer Neymar, dont le transfert n’empêcherait pas forcément l’arrivée de l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez. D’ailleurs, l’entraîneur Quique Setién serait ravi de les accueillir et refuse de trancher entre ces deux possibles renforts.

« Lautaro Martinez et Neymar ? Comment je ne pourrais pas aimer tous les grands joueurs ? Neymar en fait sans doute partie, a estimé le technicien interrogé par la Cadena SER. Mais pour le moment, étant donné le contexte, il faut bien voir si ce sera possible ou non. Toutes les hypothèses que nous émettons dépendent de la situation des clubs après tout ça. Lautaro Martinez ou Neymar ? Les deux, ce serait bien. »

Setién esquive pour Griezmann

Emballé par ces deux pistes, Setién est beaucoup moins enthousiaste au moment d’évoquer l’avenir d’Antoine Griezmann, annoncé dans un échange pour récupérer l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain. « Je n’ai pas l’habitude de penser sur le long terme. Je me concentre sur le court terme, parce que c’est ce qui me préoccupe, a esquivé le coach du Barça. C’est vrai qu’il y a beaucoup de spéculations dans les médias, mais j’essaie de ne pas être influencé. Il est encore trop tôt pour en parler car il y a des incertitudes. » Pas de quoi rassurer le Français…