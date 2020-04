PSG : Le Barça veut Neymar, et demande un coup de pouce du Qatar

Dans : PSG.

Le FC Barcelone va terminer la saison avec des pertes financières, mais envisage toujours de faire venir Neymar, si tout le monde y met de la bonne volonté, le PSG y compris.

Vice-président du FC Barcelone, Emili Rousaud a été évincé par Josep Maria Bartomeu dans la grave crise qui secoue le club catalan ces dernières semaines. Entre les différentes affaires, difficile d’y démêler le vrai du faux, mais la guerre interne a fait de nombreuses victimes. Il faut dire que, sur le plan de la structure, le Barça n’a jamais semblé avoir digéré le départ de Neymar au PSG. Après le départ du Brésilien, les querelles ont débuté avec des procès avec le joueur pour des impayés, une utilisation jugée mauvaises du montant du transfert pour recruter, des problèmes internes devant la volonté de plusieurs cadres de voir Neymar revenir, et le terrible scandale du « Barçagate ». Tout cela finit par avoir des conséquences financières pour le géant espagnol, surtout que s’ajoute la terrible crise économique liée à la situation sanitaire mondiale avec le Covid-19. Pour Emili Rousaud, qui s’est longuement confié à L’Equipe, le FC Barcelone va terminer la saison dans le négatif.

« Le club devrait terminer la saison avec un déficit même si, pour le moment, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il faut voir quand le confinement se terminera et si la Liga et la Ligue des champions peuvent reprendre. Le club touchera-t-il la totalité des droits télévisés ? Quel sera l'impact du manque à gagner lié au ticketing, à la vente des maillot et à la baisse du tourisme ? », a confié celui qui avait encore le nez dans les comptes du club la semaine dernière. Néanmoins, toujours selon l’ex-dirigeant, cela n’empêchera pas le Barça de tenter sa chance avec Neymar si l’occasion se présente. Il est vrai que l’UEFA sera beaucoup plus souple au niveau du fair-play financier, et que de nombreux grands clubs européens par le passé ont connu des années dans le rouge sans se réfréner sur le marché des transferts pour autant.



« Le Barça souhaite en effet faire revenir Neymar. Il faudra analyser si cette opération colle avec les finances du club. L’intérêt du club est réel, même s’il est complexe. Trois parties sont impliquées : Le Barça, le PSG et Neymar. Si ces trois-là parviennent à se mettre d’accord, ils trouveront un arrangement : un paiement fractionné par exemple », a confié Rousaud, persuadé que le PSG sera ouvert à des négociations, et que l'Emir du Qatar sera prêt à faciliter cette opération en acceptant un échange ou un paiement étalé...