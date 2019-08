PSG : Un échange Navas-Areola dans les tuyaux !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

On l'a appris ce mercredi, Keylor Navas est attendu dans moins de 24 heures à Paris afin d'y passer sa visite médicale puis de parapher un contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais AS, quotidien très proche du Real Madrid, affirme qu'Alphonse Areola pourrait faire le chemin inverse, puisque la venue du gardien de but costaricien devrait se faire dans le cadre d'un échange entre le PSG et les Merengue. En effet, le portier français devrait lui rejoindre le club entraîné par Zinedine Zidane où il deviendrait alors la doublure de Thibault Courtois. Si cette double opération se confirme, il se pourrait bien que l'officialisation de la signature de Keylor Navas au Paris SG soit légèrement repoussée, même si le temps presse puisque la fin du mercato se profile sérieusement.