PSG ‍: Un double miracle à 20 millions

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Après quelques négociations, les transferts de Milan Škriniar et Marco Asensio avancent bien. Les médias turcs dévoilent que les visites médicales seront pour bientôt. Une double arrivée pour le club de SuperLig évaluée à une vingtaine de millions d’euros.

Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain négocie avec le Fenerbahçe concernant la venue de Milan Škriniar mais également celle de Marco Asensio. Les deux joueurs ne rentrent pas dans les plans de Luis Enrique la saison prochaine et s’apprêtent à quitter le club de la capitale. Milan Škriniar avait été prêté la saison dernière du côté de la formation entraînée par José Mourinho. L’international slovaque (81 sélections, trois buts) a réussi à convaincre le club d’Istanbul de le conserver. Foot Mercato a dévoilé la semaine passée que l’ancien défenseur de l’Inter Milan allait parapher un bail de quatre ans pour un salaire de 7,5 millions d’euros par an. Ce mercredi, Fanatik dévoile que le joueur a le feu vert du PSG pour quitter le club et qu’il devrait passer sa visite médicale cette semaine.

Asensio va rejoindre Milan Škriniar

🚨 SICAK GELİŞME l



🗣️Yağız Sabuncuoğlu: "Asensio için Skriniar anlaşmasının tamamlanması beklendi. Paket halinde geleceği için."



✈️"Bu hafta İstanbul'a getirecek Fenerbahçe iki ismi de, plan bu yönde." pic.twitter.com/72T7dcGM8h — Çubuklu Sports (@SportsCubuklu) July 22, 2025

De son côté Marco Asensio est également en bonne voie pour rejoindre le club turc. L’international espagnol (38 sélections, deux buts) représente un investissement plus important. Dans un premier temps, Foot Mercato a établi le prix du transfert entre 10 et 15 millions d’euros. Après six mois du côté d’Aston Villa, Asensio va s’engager sur les bords du Bosphore. Fanatik annonce par ailleurs que l’accord a été trouvé et que les deux joueurs seront annoncés en même temps dans les prochains jours. À 29 ans, l’ancien joueur du Real Madrid va donc découvrir un nouveau championnat. Arrivé en 2023 au PSG, Asensio n’a pas su s’imposer au sein du onze de Luis Enrique. Souvent marqué par les blessures, l’Espagnol va donc quitter la capitale française après deux saisons.