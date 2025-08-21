PSG ‍: Un dernier énorme frisson au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'estime satisfait de son mercato malgré la grande prudence au niveau du recrutement. Il suffira toutefois d'une étincelle pour que cela soit bouleversé dans les prochains jours.

Deux gardiens et un défenseur central, voilà le mercato du PSG en terme de recrutement si plus rien ne bouge dans les prochains jours. Pour beaucoup d’observateurs, même si Luis Enrique dispose d’une équipe jeune, performante et de qualité, cela fait très léger en cas de problèmes avec des éléments majeurs. La saison passée, le PSG a esquivé tous les soucis d’infirmerie sans sourciller. Mais la saison a été éprouvante et la crainte pour les organismes est réelle. Néanmoins, Luis Enrique l’a fait savoir, il est satisfait de l’effectif actuel, et aucun achat majeur n’est prévu dans les prochains jours. L’entraineur espagnol estime que tous les postes sont doublés, notamment grâce à la polyvalence de ses joueurs, qui peuvent tous jouer à au moins deux postes en dehors de Gonçalo Ramos.

Mais Luis Campos reste tout de même attentif aux futurs mouvements, et notamment un en particulier. En effet, grâce à son bon début de saison, Kang-In Lee est courtisé dans la dernière ligne droite du mercato. Même si le PSG est gourmand en réclamant 40 millions d’euros pour son transfert, la porte n’est pas fermée. Si le Sud-Coréen devait partir, alors le champion de France agirait immédiatement en recrutant un remplaçant au poste de milieu offensif, affirme Le Parisien. Le recrutement sera alors immédiat, signe que le temps est compté et que le PSG est déjà prêt à passer à l’action. Nul doute que le profil a donc déjà été étudié et que Paris ne restera pas les bras croisés si jamais Lee était séduit par une proposition pour aller chercher du temps de jeu et un statut supérieur.

Les autres départs au sein du club, qui sont souhaités notamment ceux de Kolo Muani, Soler, Asensio et Renato Sanches, ne seront eux pas compensés, signe que Luis Enrique ne compte pas du tout sur les joueurs cités pour la saison à venir.